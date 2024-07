Succès de l'Américain Xander Schauffele

L'Américain Xander Schauffele (30 ans) a remporté le British Open sur les greens du Royal Troon, en Ecosse. Il a ainsi fêté son 2e succès dans un Majeur après la PGA Championship en mai.

Schauffele, champion olympique en titre, a construit sa victoire grâce à un dernier parcours de feu dimanche, bouclé en 65 coups. Il termine ainsi en 275 coups, soit 9 sous le par. L'Américain est le 1er joueur à signer ses 2 premières victoires en Majeur lors d'une même saison depuis son compatriote Jordan Spieth, en 2015.

"C'est un rêve que de pouvoir tenir ce mythique trophée, je n'ai pas encore vraiment réalisé", a dit le vainqueur. "Je pensais que d'avoir remporté le PGA me serait bénéfique, et cela l'a été. J'avais une sorte de calme intérieur que je ne connaissais pas auparavant", a-t-il poursuivi.

Deux joueurs se sont partagé la 2e place: l'Anglais Justin Rose et l'Américain Billy Horschel, qui ont accusé 2 longueurs de retard sur le vainqueur. Le Sud-Africain Thriston Lawrence a pris la 4e place à trois coups. Le British Open était le 4e et dernier Majeur de l'année. Tous ont sacré des joueurs américains. Outre les 2 victoires de Scheffele, ses compatriotes Scottie Scheffler et Bryson DeChambeau ont respectivement gagné le Masters et l'US Open.

