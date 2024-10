Simona de Silvestro, passée de la route à la glace: "J'ai toujours rêvé des Jeux olympiques"

Figure reconnue du sport automobile, la Vaudoise Simona de Silvestro s'est lancée dans... le bobsleigh. Elle espère désormais participer aux Jeux olympiques 2026 de Milan/Cortina sous les couleurs italiennes. RTSsport est allé à sa rencontre.

Après avoir notamment pris part à 6 reprises aux fameux 500 Miles d'Indianapolis, Simona de Silvestro (36 ans) s'est lancée dans sa quête olympique. "J'ai toujours rêvé des Jeux, souffle-t-elle. Il y a trois ans, je me suis dit que si je voulais vraiment essayer d'atteindre ce rêve, il fallait que je le fasse maintenant."

Direction donc les pistes de bobsleigh, l'oeil tourné vers les JO 2026 de Milan/Cortina, auxquels la Vaudoise entend prendre part sous les couleurs de l'Italie, pays de son papa. La mission n'a rien d'évident, mais la pilote est à l'aise. "Il faut dire que pas mal de choses sont similaires à la conduite automobile, reprend-elle. C'est certes un peu différent au niveau du pilote, mais je suis habituée à la vitesse et je remarque assez vite si j'ai fait une bêtise..."

Entourée de l'ancien bobeur suisse Beat Hefti - champion olympique en bob à 2 en 2014 - et de sa partenaire Martina Favretto et soutenue par l'équipe d'Italie, Simona de Silvestro pourrait bien s'illustrer en février 2026. "C'est un pari pour nous, dit son chef Maurizio Oioli. On espère pouvoir la transformer de pilote auto en pilote de bob..."

On saura dans moins de 18 mois si le pari est gagnant, ce qui serait un joli clin d'oeil, puisque la famille de la pilote est originaire de Cortina, l'un de ses aïeux ayant été le premier à gravir la Civetta, un sommet des Dolomites. En attendant, Simona de Silvestro s'entraîne dur - "Je ne savais pas qu'il fallait aussi apprendre à courir", dit-elle - et la joue humble.

C'est à voir dans ce magazine de Sport Dimanche.

Sujet d'Anthony Loewer (adaptation web: ace)