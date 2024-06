Sascha Lehmann décroche son billet pour Paris

Le spécialiste d'escalade sportive Sascha Lehmann a décroché l'un des douze derniers billets disponibles pour les Jeux olympiques de Paris, dans la discipline du bloc.

La qualification s'est disputée sur deux rendez-vous. Excellent 5e à la mi-mai à Shanghai, le Bernois de 26 ans s'est classé 13e, dimanche à Budapest. Il termine ainsi 10e au cumul des deux rendez-vous et se qualifie pour les joutes parisiennes.

"Beaucoup de pensées me traversent l'esprit en ce moment et cela me semble encore un peu irréel", a déclaré Lehmann au terme de sa prestation. "Je ressens un énorme soulagement d'être parvenu à me qualifier pour mes premiers JO."

Présente à Tokyo en 2021, Petra Klingler a nettement manqué sa qualification pour le rendez-vous parisien. La Zurichoise de 32 ans ne s'est classée que 21e.

