Ruth Metzler-Arnold élue nouvelle présidente

Ruth Metzler-Arnold (60 ans) est la nouvelle présidente de Swiss Olympic. Elle a été élue à la succession de Jürg Stahl par le parlement du sport réuni à Ittigen.

L'ancienne conseillère fédérale appenzelloise, qui est la première femme à accéder à la présidence de Swiss Olympic, a obtenu 329 des 495 suffrages. Son concurrent grison Markus Wolf en a reçu 162.

C'est la quatrième fois consécutive que Swiss Olympic porte à sa tête un président provenant du monde politique, et non de celui du sport. Ruth Metzler-Arnold succède ainsi au Zurichois Jürg Stahl, ancien conseiller national UDC, qui était en poste depuis 2017, et aux anciens conseillers d'état bâlois Jörg Schild (2006 à 2016) et saint-gallois Walter Kägi (2000 à 2005).

La candidature de la nouvelle présidente avait été proposée par Swiss Athletics, celle de son rival malheureux par Swiss-Ski. La lauréate a su utiliser son expérience politique pour mener une campagne efficace, même si elle n'a jamais exercé de fonction auparavant dans une fédération sportive.

Dans son choix, le parlement du sport a visiblement pris en compte les composantes économique et politique. La situation financière tendue au niveau de la Confédération fait craindre une diminution des subventions. L'élection de l'ancienne conseillère fédérale laisse espérer dans ce domaine qu'elle puisse faire marcher ses réseaux pour éviter cette baisse.

ats/bur