Qui pour succéder à Manuel Akanji?

Une fois n'est pas coutume, les Swiss Sports Awards ne seront pas décernés cette année vers la mi-décembre, mais le dimanche 5 janvier 2025. Les nombreuses manifestations de sports hivernaux disputées hors du continent en décembre en sont la raison.

Les votes récompenseront le sportif et la sportive de l'année, l'équipe de l'année, l'entraîneur de l'année, le sportif paralympique de l'année et la joueuse la plus précieuse ou le joueur le plus précieux (MVP).

Les six nominés dans la catégorie MVP pour 2024 ont été dévoilés. Il s'agit des hockeyeurs Alina Müller et Kevin Fiala, des footballeurs Lia Wälti et Granit Xhaka, de la gardienne de unihockey Lara Heini et du handballeur Manuel Zehnder. L'année dernière, ce titre était revenu à Manuel Akanji, vainqueur de la Ligue des champions, du championnat et de la Coupe d'Angleterre avec Manchester City.

Les fans peuvent voter pour leur MVP favori jusqu'au 17 décembre sur www.sports-awards.ch. Les voix du public comptent pour un tiers, les deux autres étant constitués par les représentants des médias sportifs ainsi que par les votes des sportifs d'élite de Swiss Olympic. La période prise en considération va de novembre 2023 à octobre 2024.

