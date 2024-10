Ponti continue d'affoler les compteurs en Asie

Noè Ponti tient décidément la grande forme. Lors de l'étape de Coupe du monde à Singapour, il a remporté le 100m papillon et décroché la 2e place derrière le Français Léon Marchand sur le 100m 4 nages, avec un nouveau record de Suisse à la clé.

Singapour est la troisième étape du Tour après Shanghai et Incheon. Ponti a repris là où il s'était arrêté dans la ville coréenne. Il a remporté le 100m papillon en 48"60 en devançant le Néerlandais Nyls Korstanje de plus d'une demi-seconde. Il s'est ainsi assuré la "Triple couronne" après ses victoires à Shanghai et à Incheon. C'est le premier Européen à réussir cet exploit cette saison.

Sur 100m 4 nages, seul Léon Marchand a été plus rapide. Ponti a cédé 0"47 à la superstar française, mais avec un chrono de 50"39, le Tessinois a battu de 0"27 son propre record de Suisse, établi voici une semaine et demie à Shanghai. Deuxième représentant suisse, Thierry Bollin a réalisé son deuxième meilleur temps sur le 50m libre en 22"35. Il s'est classé 16e d'une course très relevée.

Vendredi, Ponti est inscrit sur le 200m 4 nages. Bollin sera lui au départ du 50m dos, sa discipline de prédilection.

ats/lper