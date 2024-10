"Paris a démontré que des Jeux durables et équitables étaient possibles", selon Christophe Dubi

Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux olympiques, était l'invité de Sport Dimanche. L'occasion de revenir sur Paris 2024, la Suisse et l'organisation des Jeux dans le futur et la santé mentale des athlètes.

Le monde entier ne tarit pas d'éloges sur ce mois d'août qui a été une véritable fête du sport, et Christophe Dubi voit en cette dernière édition "un évènement sur lequel on peut construire beaucoup de choses et avoir confiance en l'avenir. Paris a démontré que des Jeux durables, équitables, plus jeunes et plus urbains étaient possibles."

Et en ce qui concerne les prochaines éditions des Jeux olympiques d'hiver? La Suisse a déjà été rayée de la liste des candidats potentiels pour accueillir l'évènement, tant en 2030 qu'en 2034. Pour 2030 justement, c'est la France et les Alpes Françaises qui auront l'honneur d'accueillir les Jeux, soit 6 ans seulement après les JO de Paris 2024 alors que la Suisse n'a plus organisé de Jeux - d'été comme d'hiver - depuis 1948, soit... 76 ans.

L'explication à ce choix français plutôt que suisse, réside dans le fait qu'il "ne reste que 5 ans pour les organiser et que la France dispose d'un système politico-administratif grâce aux Jeux de Paris qui permet d'accélérer le processus. Cinq ans c'est peu pour figer un dispositif, pour passer au travers d'éventuelles consultations populaires. La France a, elle, une loi olympique, une structure de budget, des procédures et des plans opérationnels. C'est un avantage considérable."

Quid des Jeux olympiques d'hiver 2038? Le Comité International Olympique qui a lancé un dialogue privilégié avec la Suisse concernant cette future édition, laisse "croire fermement" à Christophe Dubi que le sol helvétique a de fortes chances d'"enfin" accueillir l'évènement. La Suisse et le CIO cherchent en tout cas "à travailler ensemble pour un projet intelligent, qui soit utile pour les citoyens et le mouvement olympique."

Enfin, pour ce qui est le grand sujet du moment qu'est la santé mentale des athlètes dans un monde où on veut toujours plus de spectacle, d'intensité et d'émotion, Christophe Dubi rappelle que "le site olympique donne des conseils pour être de bons parents d'athlète" et qu'il ne faut pas perdre de vue que "c'est tout l'entourage, toute une chaîne qui doit soutenir l'athlète". Il se félicite à ce propos que certains d'entre eux en parlent "car ça libère la parole pour d'autres". Le CIO "doit d'ailleurs être à l'écoute, d'où la création notamment des commissions d'athlètes dans toutes les fédérations internationales."

