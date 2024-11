Olympic s'impose en Roumanie

Fribourg Olympic a signé son 3e succès dans la phase de poules de Coupe d'Europe FIBA. Le champion de Suisse est allé s'imposer 104-77 à Constanta en Roumanie.

Les joueurs de Thibaut Petit n'ont pas tremblé sur les bords de la Mer Noire. Menés 11-9 à la 5e minute, les Fribourgeois ont ensuite pris les devants pour ne plus lâcher leur os.

Olympic a également pu compter sur des joueurs impliqués. Ainsi 6 hommes ont inscrit 11 points ou plus. Eric Nottage s'est signalé avec 19 points, 5 rebonds, 9 assists et 7 interceptions. Jonathan Kazadi et consorts se sont en outre montrés très efficaces avec près de 82% de réussite à 2 points et 37% à 3 points.

Un match à domicile face à Anvers

Pour leur dernier match de cette phase de poules, les Fribourgeois recevront Anvers mercredi prochain à la maison. Et il faudra gagner si les champions de Suisse entendent continuer leur route où les 6 meilleurs deuxièmes de groupe auront le droit de rejoindre les 10 vainqueurs pour un second tour avec 4 groupes de 4 équipes.

ats/bur