Noè Ponti s'offre le record du monde du 50m papillon et une superbe victoire

Noè Ponti tient la toute grande forme. Le Tessinois a signé le record du monde du 50m papillon dans le cadre de la Coupe du monde en petit bassin à Shanghai. Il a nagé en 21''67 dimanche en séries avant de réaliser 21''68 dans une finale qu'il a remportée.

Auteur d'un record d'Europe sur 100m papillon et d'un record de Suisse sur 100m 4 nages vendredi puis d'un record national sur 200m 4 nages samedi, Noè Ponti a fait encore plus fort dimanche. Il a amélioré de 0''08 la marque détenue par le Brésilien Nicholas Santos et le Hongrois Szebasztian Szabo.

Noè Ponti avait échoué à 0''04 du précédent record du monde, co-détenu par le Brésilien Nicholas Santos et le Hongrois Szebasztian Szabo, en décembre dernier lors des Européens en Roumanie où il avait signé le triplé en papillon (50/100/200m). Il détient désormais les deux meilleurs temps de l'histoire dans cette discipline.

Deuxième nageur suisse en lice à Shanghai, Thierry Bollin s'est également illustré ce week-end. Le Bernois de 24 ans a amélioré son record de Suisse du 50m dos samedi en séries en réussissant 23''09. Dimanche, il a terminé 4e de la finale du 100m dos en 50''63, à 0''53 de sa meilleure marque nationale.

ats/btro