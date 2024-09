Matt Fitzpatrick en vedette à Crans-Montana

En plus des 2 Thurgoviens, 7 autres Suisses - dont 3 amateurs - participeront au tournoi, au bénéfice d'une invitation. Il faut remonter à 2008 pour voir un Suisse lutter pour la victoire dans la station valaisanne. Le Genevois Julien Clément avait alors pris la 3e place derrière Jean-François Lucquin et Rory McIlroy. Cette fin de semaine revêt une grande importance pour les golfeurs helvétiques: ils connaissent parfaitement le parcours et pourront bénéficier de l'appui du public. Les organisateurs espèrent la venue d'environ 50'000 spectateurs sur le Haut-Plateau.