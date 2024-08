Martin Fuchs remporte le Grand Prix

Martin Fuchs a remporté le Grand Prix du CSIO de Dublin sur Conner Jei. Le Zurichois de 32 ans s'est imposé au barrage face à six autres couples qui n'ont pas non plus commis de faute sur leur premier parcours.

Fuchs a battu de 0''05 l'Irlandais Mark McAuley (2e sur Lady Amaro), et de 0''07 l'Américain Aaron Vale (3e sur Carissimo). Cette victoire permet au cavalier helvétique d'empocher 165'000 euros, soit le tiers de la dotation totale de l'épreuve. ats/efas