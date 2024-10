Luna Rossa et Britannia toujours dos à dos

La 4e journée de la finale de la Coupe Louis Vuitton a rendu un verdict similaire aux trois premières. Britannia et Luna Rossa sont toujours à égalité après huit courses (4-4).

Mardi, le premier duel entre les Britanniques et les Italiens a tourné court. Le team Luna Rossa a violemment heurté l'eau alors qu'il naviguait à plus de 90 km/h, ce qui a entraîné des dommages sur le bateau et offert le point à Britannia.

L'équipage de Luna Rossa ne s'est pas laissé décourager par cette mésaventure, bien qu'ils n'aient pu réparer que partiellement les dégâts matériels entre les deux régates. Ils ont remporté la course suivante après un excellent départ, franchissant la ligne d'arrivée avec 16'' d'avance sur les Britanniques.

Les deux prochaines régates sont prévues mercredi. Le premier défi à remporter 7 courses affrontera Team New Zealand lors de la Coupe de l'America.

