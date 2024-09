Luna Rossa et Britannia dos à dos après les deux premières courses

La première journée de la finale de la Coupe Louis Vuitton a vu Luna Rossa et Britannia remporter chacun une course. Le vainqueur de cette série au meilleur des treize manches défiera Team New Zealand lors de la Coupe de l'America.

Les Italiens ont remporté la première course dans les eaux de Barcelone, tandis que les Britanniques se sont nettement imposés dans le deuxième duel. Les deux prochains tours auront lieu samedi. Pour rappel, les Britanniques ont éliminé le syndicat suisse Alinghi Red Bull en demi-finales, tandis que les Italiens se sont imposés face au représentant américain American Magic. ats/pza