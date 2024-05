Les Wolves envoient le champion en titre au tapis

Tenant du titre, Denver a connu l'élimination dès les demi-finales de la Conférence Ouest de NBA. Les Nuggets se sont inclinés 98-90 face aux Timberwolves dimanche à Denver dans l'acte VII de la série.

Après une victoire écrasante au match no 6 (115-70), les "Wolves" ont réussi un "comeback" impressionnant dimanche. Ils ont remonté le plus grand déficit de points à la mi-temps d'un match no 7 dans l'histoire de la NBA, alors que les Nuggets menaient de 15 points.

"Je pense que notre sang-froid a été la chose la plus importante. Nous avons été très calmes tout au long du match", a déclaré Anthony Edwards, qui a marqué 12 de ses 16 points en deuxième mi-temps au début de laquelle le retard de son équipe a atteint les 20 unités.

20 ans après

Six joueurs de la franchise de Minneapolis ont marqué au moins 10 points, Karl-Anthony Towns étant le meilleur scoreur avec 23 points (et 11 rebonds). Du côté de Denver, le MVP de la saison régulière Nikola Jokic a tout donné avec un double-double autoritaire à 34 points et 19 rebonds.

Minnesota retrouve ainsi la finale de la Conférence Ouest pour la première fois depuis 2004. Les Timberwolves, qui avaient été sortis par les Lakers il y a 20 ans à ce stade de la compétition, affronteront Dallas pour une place en finale des playoffs.

ats/nm