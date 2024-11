Les Suissesses contre l'Italie en demi-finale, les Suisses dans le dernier carré

Un tour préliminaire parfait, voilà le bilan des Suissesses aux championnats d'Europe à Lohja. Après un succès contre l'Estonie 6-5, le CC Aarau défiera l'Italie en demi-finale (à suivre dès 19h00 sur RTS 2). Les Suisses ont également arraché leur place pour le dernier carré.

Les Suissesses ont fait face à un défi plus important que prévu. Les Estoniennes ont en effet lutté jusqu'au 10e end avec l'avantage de la dernière pierre. Heureusement pour Silvana Tirinzoni et ses coéquipières, leur pierre a été quelques millimètres plus proche du centre que celle des Estoniennes.

Cette victoire permet au CC Aarau de porter sa série de victoires consécutives aux championnats d'Europe à 20. L'année dernière, elles avaient remporté leurs 11 matchs pour empocher leur premier titre continental

Les hommes contre l'Ecosse en demi-finale

Grâce à un succès 7-4 face à l'Italie dans l'ultime rencontre de la phase préliminaire, le CC Genève a arraché sa place dans le dernier carré. Derrière l'Ecosse, qui a amassé 8 succès en 9 matches, 5 équipes ont fini avec 6 victoires, dont la Suisse. Les Suisses auront une mission difficile en demi-finale, puisqu'ils seront opposés aux Ecossais vendredi dès 09h00.

ats/fg