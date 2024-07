Les Suisses loin du compte

Les triathlètes suisses n'ont pas imité l'exploit de Julie Derron, médaillée d'argent dans la course dames un peu plus tôt. Max Studer et Adrien Briffod ont terminé respectivement 40e et 49e d'une course remportée par le Britannique Alex Yee.

Déjà distancés après les 1500m de natation, Studer et Briffod n'ont pas réussi à revenir sur le groupe de tête lors des 40 kilomètres de vélo. Spécialiste de la course à pied, Studer a repris quelques places sur la dernière portion mais il a terminé à près de 7 minutes de Yee, qui a dépassé le Néo-Zélandais Hayden Wilde en toute fin de course. Le Français Léo Bergère a complété le podium. >> A lire aussi: : Julie Derron se pare d'argent! ats/pza