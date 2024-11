Les Suisses en chocolat

L'équipe de Suisse masculine rentre bredouille des Européens de Lohja. Le CC Genève s'est en effet incliné 7-4 contre la Norvège dans le match pour la troisième place.

Les Suisses ont payé cher une mauvaise dernière pierre lors du 4e end. Cela a offert un coup de trois aux Norvégiens, qui ont ainsi pris l'avantage 4-1. Il a ensuite été impossible à Yannick Schwaller et ses coéquipiers Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-Van Berkel de réagir et de gommer leur retard.

Le CC Genève avait entamé la journée par une défaite rageante en demi-finale, 10-8 face à l'Ecosse après un end supplémentaire. Le quatuor du CC Genève n'a ainsi pas pu monter sur un 3e podium consécutif sur la scène européenne. Il avait décroché l'argent en 2022 et le bronze en 2023.

ats/bur