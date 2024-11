Les Suisses avec des ambitions certaines

Les championnats d'Europe débutent samedi à Lohja, en Finlande. Une fois encore, les Suisses nourrissent de grandes ambitions chez les dames, mais aussi côté masculin.

Le CC Aarau de la skip Silvana Trinzoni remet sa couronne européenne en jeu, après avoir décroché l'or voici un an à Aberdeen. L'équipe a aussi déjà été 4 fois championne du monde et a donc l'expérience des grands rendez-vous. Il ne lui manque qu'une médaille olympique.

Silvana Tirinzoni est à la tête d'un quatuor qui se complète très bien. Comme le dit Alina Pätz, qui a par le passé été skip elle-même dans une autre équipe, "Silvana est très forte sur le plan stratégique, et moi sur la dernière pierre. Mais on a toujours besoin des 4 joueuses. On a la chance d'avoir deux très bons éléments à nos côtés."

En Finlande, les Argoviennes viseront une place sur le podium. "Une médaille est l'objectif. Mais d'autres équipes ont des attentes similaires", dixit Alina Pätz.

