Les régates reportées à lundi à Barcelone

Les trois dernières régates des rondes préliminaires de la Coupe Louis-Vuitton, préambule de la Coupe de l'America à Barcelone, ont été annulées dimanche en raison de la météo, ont annoncé les organisateurs, qui les ont reprogrammées au lendemain.

Alors que les AC75 des six équipes engagées étaient sortis du port en fin de matinée, la tempête annoncée en début d'après-midi au-dessus du plan d'eau a poussé les organisateurs à demander à tous les concurrents de rentrer aux hangars temporairement.

Les premiers équipages en lice sont ensuite ressortis sur l'eau en milieu d'après-midi, mais le comité de course n'a pas été en mesure de lancer un départ dans les conditions de vent instable.

Une victoire pour éviter un barrage

La décision a donc été prise de décaler un lundi le programme de cette journée à suspense, au cours de laquelle l'équipe suisse Alinghi devra s'imposer face au défi italien Luna Rossa pour garder son destin entre ses mains.

Le défi français Orient Express, dernier au classement (1 victoire - 6 défaites), devra pour sa part s'imposer face aux Britanniques d'Ineos Britannia (5-2) et espérer une défaite d'Alinghi pour conserver une chance de se qualifier. Alors à égalité, Suisses et Français s'affronteraient en match de barrage pour la 4e et dernière place qualificative.

