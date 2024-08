Les Pays-Bas dominent la France et remportent le titre

Les Néerlandais du basket 3x3 ont remporté le deuxième tournoi olympique de l'histoire de cette jeune discipline en battant la France 18-17 en prolongation. La médaille de bronze est allée à la Lituanie.

Dans une ambiance des grands soirs olympiques, la finale entre les deux pays a été indécise jusqu'au bout. Les Néerlandais ont mieux démarré avant de voir les Français revenir progressivement au score et même mener la fin de match.

De Jong décisif

Mais loin d'être abattu et porté par un Worthy De Jong décisif, les Pays-Bas ont arraché in-extremis la prolongation sur un ultime panier de ce dernier. Et dans le temps supplémentaire, c'est encore une fois De Jong qui a fait la différence en inscrivant un superbe panier en dehors du cercle pour donner la victoire (18-17) et l'or à ses couleurs.

Pour la France, l'issue est certes cruelle, mais personne ne les attendait à ce niveau. Auteurs d'un superbe parcours, les Français ont éliminé tour à tour la Serbie, championne du monde et la Lettonie, championne olympique en titre.

afp/pza