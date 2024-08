Les deux paires féminines en quarts de finale

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder se sont qualifiées pour les quarts de finale des Européens aux Pays-Bas. Les deux équipes se sont imposées 2 sets à 1.

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré ont remporté leur match contre le duo allemand Sarah Schneider/Margareta Kozuch. Les Suissesses ont renversé la situation après avoir perdu le premier set 21-17. En quarts de finale, la Lucernoise et la Bernoise affronteront les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon.

Après un premier set décevant, perdu 21-14, Anouk Vérge-Dépré/Joana Mäder ont renversé la situation et remporté le match face aux Italiennes Reka Orsi Toth/Giada Bianchi. En quarts de finale, la Bernoise et la Zurichoise retrouveront d'autres Transalpines avec la paire Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Les quarts de finale se joueront vendredi soir.

Quentin Métral et Yves Haussener en 8es

Chez les messieurs, Quentin Métral et Yves Haussener se sont imposés face aux Polonais Piotr Kantor/Jakub Zdybek et se sont qualifiés pour les 8es de finale. Métral/Haussener ont remporté le 3e set 16-14. Ils affronteront les Tchèques Jakub Sepka et Jiri Sedlak, deux adversaires contre lesquels ils ont perdu en deux sets lors du tour préliminaire.

ats/btro