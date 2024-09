Les dernières régates provisoirement suspendues

Les trois dernières régates des rondes préliminaires de la Coupe Louis-Vuitton, préambule de la Coupe de l'America à Barcelone, ont été interrompues temporairement en raison de la météo, ont annoncé les organisateurs.

Alors que les AC75 des six équipes engagées étaient sortis du port en fin de matinée, la tempête annoncée en début d'après-midi au-dessus du plan d'eau a poussé les organisateurs à demander à tous les concurrents de rentrer aux hangars temporairement.

"Nous souhaitons surveiller cette tempête et nous pensons qu'elle passera dans les prochaines heures. Si nous estimons que les courses ne peuvent pas reprendre à 15h15, nous abandonnerons pour la journée", ont-ils expliqué dans un communiqué.

Une victoire pour voir les demi-finales

Cette ultime journée de navigation voit le défi italien Luna Rossa, leader du classement avec six régates remportées contre une défaite, affronter les Suisses d'Alinghi (4e, 2-5). En cas de victoire, les Suisses assureront leur qualification pour les demi-finales.

Le défi français Orient Express, dernier au classement (1 victoire 6 défaites), doit lui s'imposer face aux Britanniques d'Ineos Britannia (5-2) et espérer une défaite des Suisses pour conserver une chance de se qualifier. Alors à égalité, Suisses et Français s'affronteraient en match de barrage pour la 4e et dernière place qualificative.

ats/efas