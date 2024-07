Les Bleus sacrés après leur victoire contre les Fidji

La France a réalisé un véritable exploit en rugby à 7 aux Jeux de Paris. En finale au Stade de France, les Français ont battu les Fidji 28-7 pour s'adjuger le titre. Invaincus en tournoi olympique depuis l'introduction de cette compétition en 2016, les Fidjiens tombent ainsi pour la première fois.

Il s'agit de la première médaille d'or pour la France dans ses JO à domicile après l'argent et le bronze respectivement décrochés par les judokas Luka Mkheidze et Shirine Boukli plus tôt dans la journée.



Sous les yeux du président Emmanuel Macron, les Bleus ont été cueillis à froid par un essai de Joseva Talacolo. Mais ils ont encore une fois su réagir, d'abord grâce à Jefferson-Lee Joseph, bien servi par Andy Timo.

Dupont décisif

Dupont, qui est entré à la mi-temps, s'est immédiatement distingué d'une longue percée avant de servir sur un plateau Aaron Grandidier Nkanang, l'un des autres grands hommes du tournoi côté français. La star du rugby français et mondial s'est chargé lui-même d'inscrire les deux essais suivants.

afp/pza