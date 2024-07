Léon Marchand écrase le 400m 4 nages et débloque son compteur

Léon Marchand s'est offert l'or du 400m 4 nages des JO de Paris, le premier titre olympique de sa jeune carrière, écrasant la course et taquinant jusqu'au bout son propre record du monde. Le Toulousain de 22 ans, détenteur du record du monde de la distance, a écrasé la course pour battre le record olympique et devancer le Japonais Tomoyuki Matsushita et l'Américain Carson Foster.

Double champion du monde en titre, Marchand s'est imposé en 4'02''95 (record olympique). Il a nagé dans une autre dimension: 2e, le Japonais Tomoyuki Matsushita a terminé à... 5''67! La 3e place est revenue à l'Américain Carson Forster, largué à 5''71. Léon Marchand a donc parfaitement réussi la 1re partie de son pari parisien. Il sera encore en lice sur 200m 4 nages - où le record du monde de Ryan Lochte (1'54''00) pourrait bien tomber, ainsi que sur 200m papillon et sur 200m brasse en individuel. Sans compter les relais, qui pourraient lui permettre d'améliorer sa moisson. Marchand a mis plus de 5 secondes dans la vue du 2e, le Japonais Tomoyuki Matsushita. [KEYSTONE - RONALD WITTEK] Le protégé du légendaire coach Bob Bowman poursuivra sa quête d'or en individuel mardi, avec un double programme: il disputera tout d'abord les séries du 200m papillon - où le Tessinois Noè Ponti figure parmi ses adversaires - puis celles du 200m brasse, sa discipline la plus faible. Il s'attaquera ensuite jeudi au 200m 4 nages, avec un certain Jérémy Desplanches dans sa série. ats/bao