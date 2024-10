LeBron James et son fils ensemble sur un parquet de NBA

"Ce moment, lorsque nous sommes entrés sur le terrain, je ne l'oublierai jamais, même si je deviens très vieux, même si ma mémoire s'efface petit à petit avec l'âge", a relevé LeBron James. C'était vraiment sympa...!" Bronny James non plus n'oubliera jamais ses premières minutes en NBA, avec son père qui plus est. "J'essaie de ne pas trop me focaliser sur tout ce qu'il se passe autour de moi, a dit le "fiston". J'ai essayé de ne pas me rater complètement et j'ai bien ressenti l'énergie."