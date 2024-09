Le relais suisse manque la médaille de peu en handbike

La première médaille d'or des premiers Mondiaux de cyclisme sur route inclusifs est revenue à la France en handbike. Le relais suisse s'est classé 5e de cette course par équipe.

Le trio helvétique composé de Fabian Recher, Micha Wäfler et Yves Schmid a réalisé une jolie course sur les rives du lac de Zurich et a pu se mêler longtemps à la lutte pour la médaille.

Le podium manqué pour 6 secondes

Dernier coureur, Schmid a même attaqué en tête le dernier des 9 tours. Au final et après 16,6 km, il n'a manqué que 6 secondes au Romand et à ses collègues pour monter sur le podium.

L'argent et le bronze sont revenus respectivement à l'Italie et à l'Espagne, avec 7 et 10 secondes de retard sur les Français, déjà vainqueurs aux Jeux paralympiques de Paris.

ats/pza