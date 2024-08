Le mode d'emploi

Après une première semaine consacrée aux régates préliminaires, les choses sérieuses commenceront jeudi à Barcelone avec la Coupe Louis Vuitton, dont le vainqueur défiera Team New Zealand lors de la Coupe de l'America. Deux compétitions à suivre sur la RTS.

Six défis seront engagés dans la Coupe Louis Vuitton. Il y a les cinq challengers, à savoir Alinghi, les défis britannique, italien, américain et français, et le defender, à savoir le détenteur de la mythique aiguière d'argent, Team New Zealand.

Voile, Coupe de l'America : Barcelone accueille la 37e édition de la compétition / Sport dimanche / 3 min. / dimanche à 18:25

Les six équipages s'affronteront du 29 août au 8 septembre lors de deux round robin où chaque défi se mesurera deux fois à chaque autre défi. Les quatre meilleurs challengers se qualifieront pour les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton et le meilleur challenger pourra choisir son adversaire. Le dernier challenger sera lui éliminé. A noter que si le defender participera à ces éliminatoires, ce qui fait par ailleurs grincer quelques dents, les duels disputés par les challengers face à lui ne seront pas comptabilisés.

Les demi-finales se dérouleront du 14 au 19 septembre et la finale du 26 septembre au 7 octobre. Le challenger qui en sortira vainqueur défiera Team New Zealand lors de la 37e Coupe de l'America du 12 au 27 octobre.

>> A lire aussi: : Alinghi sous pression

lper