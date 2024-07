Le lundi 29 juillet

Sacré champion du monde l'an dernier chez les moins de 73 kg, le judoka Nils Stump est avide de revanche après avoir vu son rêve olympique se briser dès son premier combat à Tokyo. En VTT masculin, Nino Schurter et Mathias Flückiger font partie des candidats aux médailles dans une course prometteuse. En tir, Audrey Gogniat cherchera à créer l'exploit en finale du concours à la carabine à 10 m. Enfin, en concours complet, les spécialistes helvétiques peuvent nourrir 2 espoirs de médaille.

Finales du jour

09h30 TIR D - CARABINE 10M (Gogniat)

11h00 PLONGEON M - HAUT VOL 10M SYNCHRO

11h00 HIPPISME - CONCOURS COMPLET PAR EQUIPES, SAUT (Godel, Johner, Vogg)

12h00 TIR M - CARABINE 10M

14h10 VTT M - CROSS-COUNTRY (Flückiger, Schurter)

15h00 HIPPISME - CONCOURS COMPLET INDIVIDUEL, SAUT (Godel, Johner, Vogg)

16h00 JUDO D - MOINS DE 57KG

16h00 JUDO M - MOINS DE 73KG (év. Stump)

16h48 TIR A L'ARC M - EQUIPES

17h00 SKATE M - STREET

17h20 CANOE M - MONOPLACE

17h30 GYM M - EQUIPES (Giubellini L., Giubellini M., Langenegger, Seifert, Serhani)

20h30 NATATION D - 400M 4 NAGES

20h40 NATATION M - 200M LIBRE

20h50 ESCRIME D - SABRE

21h15 ESCRIME M - FLEURET

21h19 NATATION M - 100M DOS

21h25 NATATION D - 100M BRASSE

21h41 NATATION D - 200M LIBRE

Séries et qualifications avec des Suisses

10h00 JUDO M - moins de 73kg, éliminatoires (Stump)

10h20 AVIRON M - 2 de pointe sans barreur, repêchages (Gulich, Röösli)

11h00 HIPPISME - concours complet individuel, saut, qualifications (Godel, Johner, Vogg)

11h20 AVIRON M - 4 de couple, repêchages (Condrau, Plock, Bärlocher, Lange)

11h30 AVIRON D - 4 de couple, repêchages (Schweizer, Dupré, Walker, Lötscher)

12h00 BEACH D - tour préliminaire, Huberli/Brunner - Alvarez/Moreno

12h05 VOILE M - skiff, courses 4-6 (de Planta, Schneiter)

12h23 VOILE M - planche à voile, courses 1-5 (Colombo)

17h00 BEACH D - tour préliminaire, Tina/Anastasija - Esmée/Zoé

Séries et qualifications

08h30 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

09h00 BEACH M/D - tour préliminaire

09h00 ESCRIME D - sabre, 1/32 - 1/2

09h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Japon - Allemagne

09h00 TIR M - fosse, qualifications

09h00 VOLLEY D - tour préliminaire, Turquie - Pays-Bas

09h15 TIR Mixte - pistolet 10m, qualifications

09h25 ESCRIME M - fleuret, 1/32 - 1/2

09h30 AVIRON M - skiff, 1/2

09h30 TIR A L'ARC M - équipes, 1/8

09h54 AVIRON D - skiff, 1/2

10h00 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Irlande - Australie

10h00 JUDO D - moins de 57kg, éliminatoires

10h00 TENNIS DE TABLE M/D - simples, 1/32

10h30 AVIRON D - 2 de pointe sans barreur, repêchages

10h30 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Japon - Chine

10h40 AVIRON M - 2 de couple poids léger, repêchages

11h00 AVIRON D - 2 de couple poids léger, repêchages

11h00 BASKET D - phase de groupes, Nigéria - Australie

11h00 BOXE D - 60kg, éliminatoires - 1/8

11h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Slovénie - Croatie

11h00 NATATION D - 400m 4 nages, séries

11h13 NATATION D - 100m dos, séries

11h28 NATATION M - 800m libre, séries

11h40 AVIRON M - 8 de pointe avec barreur, séries

11h48 BOXE M - 63,5kg, éliminatoires - 1/8

12h00 AVIRON D - 8 de pointe avec barreur, séries

12h00 TENNIS M/D - simple et double, 1er tour

12h00 SKATE M - street, préliminaires

12h03 VOILE D - planche à voile, courses 1-5

12h05 VOILE M - skiff, courses 4-6

12h15 VOILE D - skiff, courses 4-6

12h36 BOXE M - plus de 92kg, éliminatoires - 1/8

12h45 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Inde - Argentine

13h00 VOLLEY D - tour préliminaire, Brésil - Kenya

13h15 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Espagne - USA

13h30 BASKET D - phase de groupes, Allemagne - Belgique

14h00 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

14h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Egypte - Danemark

14h00 RUGBY A 7 D - phase de poules, Grande-Bretagne - Afrique du Sud

14h00 WATERPOLO D - tour préliminaire, France - Italie

14h15 TIR A L'ARC M - équipes, 1/4

14h30 RUGBY A 7 D - phase de poules, Australie - Irlande

15h00 RUGBY A 7 D - phase de poules, Japon - Brésil

15h30 CANOE M - monoplace, 1/2

15h30 RUGBY A 7 D - phase de poules, France - USA

15h35 WATERPOLO D - tour préliminaire, USA - Espagne

15h43 VOILE D - planche à voile, courses 5-8

15h47 TIR A L'ARC M - équipes, 1/2

16h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Suède - Espagne

16h00 RUGBY A 7 D - phase de poules, Canada - Chine

16h00 TENNIS DE TABLE Mixte - double, 1/2

16h30 RUGBY A 7 D - phase de poules, Nouvelle-Zélande - Fidji

17h00 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Grande-Bretagne - Australie

17h00 VOLLEY D - tour préliminaire, USA - Chine

17h15 BASKET D - phase de groupes, Canada - France

17h30 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Afrique du Sud - Argentine

18h30 WATERPOLO D - tour préliminaire, Chine - Pays-Bas

19h00 HANDBALL M - tour préliminaire, France - Norvège

19h00 SURF M - 3e tour

19h00 TENNIS M/D - simple, 2e tour

19h30 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

19h45 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Allemagne - Pays-Bas

20h00 TENNIS DE TABLE M/D - simple, 1/16

20h05 WATERPOLO D - tour préliminaire, Hongrie - Canada

20h15 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, France - Belgique

20h57 NATATION D - 100m dos, 1/2

21h00 BASKET D - phase de groupes, USA - Japon

21h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Argentine - Hongrie

21h00 RUGBY A 7 D - 1/4

21h00 VOLLEY D - tour préliminaire, France - Serbie

23h48 SURF D - 3e tour

ats/RTSsport