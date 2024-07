Le Japon continue sa razzia en street

Le Japonais Yuto Horigome a remporté la médaille d'or de l'épreuve de skateboard street aux Jeux olympiques de Paris 2024. L'Américain Jagger Eaton a récolté l'argent et son compatriote Nyjah Huston a pris la médaille de bronze.

Désormais double champion olympique, Yuto Horigome, originaire de Tokyo et résidant aux Etats-Unis, a de nouveau montré à des milliers de spectateurs réunis sous un soleil de plomb à La Concorde, qu'il était l'empereur de sa jeune discipline avec un score de 281,14 points.

La finale du jour, en contrebas de l'Obélisque de Louxor, a vite tourné au duel entre Japonais et Américains: Horigome et Sora Shirai, champion du monde en titre, talonnant aux scores après leurs 2 runs Jagger Eaton (2e au final) et Nyjah Huston (3e).

Le Japonais a montré à des milliers de spectateurs réunis sous un soleil de plomb à La Concorde tout son talent. [KEYSTONE - MAST IRHAM]

Mais lors des "best tricks", où les skaters proposent 5 figures uniques aux juges, Yuto Horigome, qui a donné son nom à plusieurs figures qu'il est le seul à pouvoir réaliser, a repris le dessus pour s'imposer sur le fil grâce à un dernier score monstrueux (97,08).

Après le doublé dimanche de Coco Yoshizawa et Liz Akama, en or et argent chez les filles, le Japon a donc continué sa razzia sur le skateboard, sport qu'il avait déjà dominé à Tokyo, et pourrait également s'imposer en park la semaine prochaine.

afp/bao