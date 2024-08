Le dernier titre de l'édition 2024 des Jeux olympiques pour les Etats-Unis

L'équipe de basket dames des Etats-Unis a remporté la dernière médaille d'or en jeu dans ces Joutes 2024. Les Américaines, septuples tenantes du titre et grandes favorites, ont néanmoins connu quelques sueurs froides face à la France pour ne s'imposer que 67-66.

La 61e victoire de rang aux Jeux a été cependant longue à se dessiner. La "faute" à des Françaises galvanisées devant leur public, à l'instar de leurs compatriotes masculins la veille face aux "Avengers" de LeBron James et Stephen Curry.



La France a bien failli forcer une prolongation, mais le tir au buzzer de Gabby Williams n'a valu que deux et non trois points aux Tricolores puisque la Française avait le pied sur la ligne.

Les USA dépassent la Chine

Mais les stars de la WNBA ont eu très chaud. Heureusement qu'A'ja Wilson a inscrit 21 points et que les Américaines ont été très solides derrière la ligne des lancers francs avec un 27/34



Cette nouvelle médaille d'or, la 40e pour la délégation américaine, permet aux Etats-Unis de rejoindre la Chine tout en haut et de passer devant avec davantage de médailles d'argent.

ats/pza