Lahaul sur la montagne

La saison d’alpinisme bat son plein en Himalaya et la tendance est à l’ascension des sommets de plus de 8000 mètres, un groupe de jeunes du club alpin suisse a cependant décidé de prendre le contre-pied. Le groupe se rendra dans le Lahaul, une région isolée et peu touristique dans le nord de l’Inde, durant plus d'un mois. RTSsport s'est intéressé à la préparation de cette expédition hors du commun.

Ce projet, né il y a quatre ans, regroupe une quinzaine de jeunes, âgés de 18 à 25 ans, qui seront encadrés par deux guides. Il devrait se prolonger durant 5 semaines à compter du 7 juillet prochain, date prévue pour le grand départ vers les sommets. Ces passionnés de la section "Dôle" du club alpin suisse caressent plusieurs objectifs. Ils espèrent découvrir une région peu touristique, y faire de l'alpinisme et ouvrir des voies sur des sommets de 5000 à 6000 mètres. Ce projet s'accompagne d'une volonté de limiter au mieux leur empreinte écologique. "Comme on le voit sur l'Everest, il y a une certaine mode de payer pour faire un sommet", explique Alexandre Hofmann. "On n'est pas trop dans cet esprit-là. On cherche à aller dans un esprit plus respectueux envers la population locale, la faune et la flore locales. C'est quelque chose qui nous tient à cœur." Le risque le plus grand, c'est la maladie aiguë des montagnes. 50% de la population à 4000 mètres, à 6000 mètres encore plus. Professeur Claudio Sartori (CHUV) Plus qu'une quête de la performance, cette expédition s'apparente à une aventure initiatique entre jeunes passionnés. Pour autant, la préparation pour une telle expédition n'est pas anodine. Les dangers existent. "Le risque le plus grand, c'est la maladie aiguë des montagnes. 50% de la population à 4000 mètres, à 6000 mètres encore plus", témoigne le Professeur Claudio Sartori, responsable des consultations de la médecine d'altitude au CHUV. Une acclimatation progressive sur place est prévue pour réduire les risques. Outre la préparation physique, le suivi médical, une telle aventure nécessite un investissement financier important. Chaque participant devra ainsi débourser 7300 francs pour le voyage, le matériel, les guides, la nourriture. Une bonne partie des fonds a déjà été trouvée, mais un financement participatif demeure ouvert pour compléter la somme déjà récoltée pour "L'expédition Lahaul".