La Suisse, nouvelle Mecque du wing foil

Dernier né des sports nautiques, le wing foil permet une liberté totale dans l’eau et dans les airs grâce à son aile portée à bout de bras, sans attache à la planche. La Suisse joue un rôle central dans cette discipline, grâce notamment au pionnier biennois Balz Müller, et l’artisan genevois Benoît Clément.

Pour rencontrer un artisan du wing foil, inutile de se déplacer jusqu’à Hawaï. Dans son petit atelier en banlieue de Genève, Benoît Clément est ce qu’on appelle un « shaper », un créateur de planches. Du dessin en 3D aux finitions, tout est fait sur place, à la main.

Ce savoir-faire local est apprécié à la fois par des clients amateurs et par des rideuses et riders professionnels. D’ailleurs, la rencontre entre Benoît Clément et le pionnier biennois Balz Müller a permis à la Suisse de jouer un rôle central dans le monde du wing foil.

En perpétuel développement

C’est sur une planche réalisée par le "shaper" genevois que Balz Müller est devenu il y a cinq ans le premier champion du monde de la discipline en freestyle. Avec son foil qui surélève la planche, et son aile gonflable portée à bout de bras, le wing foil permet de se propulser facilement dans les airs et réaliser des figures inédites.

Une discipline en perpétuel développement, qui plaît aussi aux jeunes en Suisse romande. Avec le matériel de Benoît Clément, les Neuchâtelois Loïc (le frère, 16 ans) et Chloé (la sœur, 18 ans) Huguenin pourraient bien surfer dans le sillon de Balz Müller.

