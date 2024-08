La Suisse battue par l'Allemagne

L'équipe de Suisse dames a subi une première défaite pour son deuxième match de qualification pour l'Euro 2026. La formation entraînée par Lauren Bertolacci s'est inclinée 3-0 contre l'Allemagne à Schönenwerd.

Contrairement à leur premier match disputé dans ces éliminatoires, remporté 3-2 en Finlande dimanche dernier, les Suissesses ont connu leur meilleure phase en début de partie contre l'Allemagne. Le premier set fut d'ailleurs interminable, et son issue cruelle pour les Helvètes.

La Suisse s'est ainsi inclinée 38-36 dans cette manche initiale, après avoir compté jusqu'à 5 points d'avance. Le rapport de forces est ensuite devenu plus clair: favorites, les Allemandes ont remporté les deuxième et troisième sets sans difficulté majeure (25-18 et 25-9).

Ces qualifications reprendront l'été prochain. Outre les sept vainqueurs de groupe, les cinq meilleurs deuxièmes seront également de la partie lors de la phase finale en 2026.

