La Suisse 7e, l'or au Japon

L'équipe de Suisse de gymnastique artistique, composée de Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert, Taha Serhani et Luca Giubellini, a bouclé le concours par équipes à la 7e place sur 8 finalistes. Le Japon a remporté l'or devant la Chine et les Etats-Unis.

Contrairement aux qualifications, seuls 3 gymnastes et non 4 ont pris part à la finale sur les 6 agrès. Aux Jeux de Tokyo il y a 3 ans, les Suisses avaient terminé à la 6e place. Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert, Taha Serhani et Luca Giubellini n'auraient de toute façon pas pu faire mieux que 6es, le top-5 étant trop éloigné. Il a manqué 0,833 point pour réitérer l'exploit et devancer les Italiens.

Les Suisses ont commis 3 erreurs majeures. Au saut, le 1er engin, Luca Giubellini a failli tomber à la réception et a obtenu 1,167 point de moins que les 14,600 des qualifications. Noe Seifert a de nouveau raté sa sortie à la barre fixe, et au cheval d'arçons, Matteo Giubellini a dû interrompre son exercice. Les Suisses ont été très forts aux anneaux, pourtant leur engin le plus faible. Ce n'est finalement qu'au sol qu'ils ont obtenu plus de points que lors des qualifications.

Avec 5 novices olympiques

Les Suisses se sont présentés avec 5 novices olympiques et une moyenne d'âge de 23 ans. Les perspectives sont donc prometteuses pour la suite. Pour Serhani, 29 ans, il s'agissait de la dernière compétition de sa carrière.

Les Japonais ont remporté l'or olympique pour la 8e fois dans cette épreuve par équipe. Ils ont même rattrapé les Chinois, nettement en tête avant le dernier engin. Mais une double chute à la barre fixe a précipité la défaite de la Chine. Les Etats-Unis sont eux montés sur le podium pour la 1re fois depuis 2008.

agences/bao