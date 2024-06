La lutte pour le dernier ticket olympique fait rage

La lutte pour le deuxième billet pour les Jeux olympiques de Paris n'est pas terminée. Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont remporté mercredi le duel suisse contre Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré à Ostrava et peuvent encore se qualifier.

Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder doivent rattraper Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré au classement olympique pour obtenir un billet pour Paris. Si les médaillées de bronze en 2021 à Tokyo avaient perdu ce match qualificatif du tournoi Elite16 d'Ostrava, tout aurait été joué. Mais l'expérience a parlé et Vergé-Dépré/Mäder (toutes les deux 32 ans) se sont imposées en trois manches, 18-21 21-16 15-10. Après avoir remporté le premier set, Zoé Vergé-Dépré (26 ans) et Esmée Böbner (24 ans) n'ont mené qu'une seule fois, 1-0 dans le set décisif. Objectif dernier carré Pour retourner aux JO, les deux aînées doivent maintenant atteindre les demi-finales de la compétition tchèque. Pour rappel, les doubles championnes d'Europe Tanja Hüberli et Nina Brunner ont déjà le premier billet en poche. Chaque pays a droit à deux places au maximum. ats/pza