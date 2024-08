L'Australien Keegan Palmer en or pour la deuxième fois

L'Australien Keegan Palmer, 21 ans et prodige de sa discipline, a de nouveau été titré champion olympique de skateboard park à La Concorde, trois ans après son sacre aux Jeux de Tokyo.

Sous les yeux du nageur Léon Marchand et de la légende du skateboard Tony Hawk, Palmer a écrasé la concurrence dès son premier run sous l'obélisque de Louxor avec une prestation quasi-parfaite notée 93,11 points.

Né aux Etats-Unis et surfeur de haut-niveau, il a pris les plus belles lignes dans le bowl de La Concorde pour devancer d'un petit point son idole, l'Américain Tom Schaar, 9 fois médaillé aux célèbres Xgames et en argent à Paris.

"Je veux 3 médailles en plus et je serai content. Je veux Paris, Los Angeles et Brisbane", avait annoncé Palmer quelques mois avant la compétition. Assuré de la victoire avant son dernier run, il en a profité pour faire le show devant un public survolté, réussissant plusieurs tricks spectaculaires avant de chuter sur une figure jamais réalisée en compétition.

