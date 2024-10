L'ascension fulgurante du pickleball: une simple alternative ou un rival pour le tennis?

Le tennis doit-il craindre l'essor des nouveaux sports de raquette, comme le padel ou le pickleball? La question peut paraître saugrenue, vu d'ici en Suisse, mais elle ne l'est pas. Sport Matin a mené l'enquête.

Aux Etats-Unis, le pickleball grignote des parts de marché. Selon la Fédération américaine, ce sport compterait aujourd'hui 14 millions de joueurs réguliers. Cinquante millions d'Américains y auraient joué au moins une fois. Ce serait actuellement le sport qui connaît la plus forte croissance à travers le monde.

Le pickleball un sport simple qui se joue avec une balle style unihockey et de grandes raquettes de ping pong. [IMAGO/Zoonar - IMAGO/Zoonar.com/STEVEN WHITE]

De quoi bousculer le monde du tennis? En tout cas, Novak Djokovic, vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem, a fait part de son inquiétude il y a quelques mois. "Le tennis est le roi des sports de raquette, c'est vrai. Mais au niveau des clubs, le tennis est en danger. Et si on ne fait rien, le padel et le pickleball aux Etats-Unis vont convertir tous les clubs".

Le Serbe de 37 ans poursuit en expliquant que le padel et le pickleball sont plus rentables que le tennis parce que les terrains sont trois fois plus petits et que par conséquent, on peut faire jouer plus de joueurs sur la même surface.

Il existe aujourd'hui un circuit professionnel aux Etats-Unis. Pour le rendre populaire, ses responsables ont engagé des légendes du tennis comme Steffi Graf, André Agassi et John McEnroe.

Premiers courts couverts en Suisse

Vous l'avez compris, le pickleball est un sport qui se développe vite. Les premiers Championnats d'Europe auront lieu fin novembre en Angleterre. En Suisse, les premiers courts couverts viennent de voir le jour à Winterthour. Les clubs sont de plus de plus en plus nombreux, y compris en Suisse romande.

Jérôme Jeannin