L'armée suisse, une usine à champions

Lors des derniers Jeux olympiques de Paris, plus de 55% des athlètes helvétiques étaient affiliés à l'armée. Cette dernière prend une dimension toujours plus importante au fil années. Crée en 2004, l'école de recrues sport d'élite a doublé ses effectifs il y a 5 ans, en incluant notamment le parasport. Cette semaine, le Mag de la rédaction est revenu sur ce lien entre armée suisse et sport d'élite.

