Kyshawn George: "plus tôt tu arrives à passer des étapes compliquées, mieux cela se passera ensuite"

Le rêve a pris forme pour Kyshawn George. Drafté en 24e position, le Montheysan de 20 ans a foulé les parquets de NBA lors de la Summer League en juillet. Le jeune basketteur, qui marche sur les traces de Thabo Sefolosha et Clint Capela, s'est confié à RTSsport dans la salle du Reposieux, là où tout a commencé.

"Tout le monde ne peut pas atteindre ses rêves", explique le Valaisan dans le grand entretien de l'émission Sport Dimanche. "C'est gratifiant. Cela aurait été facile de dire 'je suis un jeune de Monthey, la NBA, ce n'est pas réaliste comme but'. Je suis content d'avoir continué à y croire et d'avoir eu les opportunités de partir en France, puis à Miami pour suivre cet objectif."

Basketball, NBA: le portrait de Kyshawn George / Sport dimanche

Le fils de la légende du BBC Monthey Deon George quitte le Chablais pour rejoindre le centre de formation de Chalon-sur-Saône en 2019. Après une saison au sein de l'effectif professionnel, il rejoint l'équipe universitaire des Miami Hurricanes en 2023. En NCCA, il brille. Sa polyvalence, sa vision du jeu et son adresse au tir font merveille. La porte de la NBA s'ouvre. Il est drafté à la fin du mois de juin au 1er tour par les New York Knicks, avant d'être échangé aux Washington Wizards.

Dans ses mains virevolte la balle, l'amour et la passion sautent aux yeux du prodige valaisan. Le discours n'en demeure pas moins réfléchi. Après son arrivée à l'Elan sportif chalonnais, une grosse poussée de croissance le contraint à faire une pause. "Je crois que tout arrive pour une raison. Je suis vraiment content d'avoir eu des moments difficiles. Plus tôt, tu arrives à passer des étapes compliquées, mieux cela se passera ensuite. Je n'ai pas été le meilleur de l'équipe à chaque fois à Chalon ou à Miami. Cela permet de rester humble et de continuer à travailler pour atteindre ce qu'on a envie."

Le chemin de la réussite est certes encore long. Mais Kyshawn George met toutes les chances de son côtés. Et sa famille également. Son père Deon et sa mère Sophie ont ainsi pris une année sabbatique pour l'accompagner à Washington sur conseil d'un certain Thabo Sefolosha.

