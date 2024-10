Kyshawn George, du rêve à la réalité

Après avoir rêvé à la NBA, quelle est l'ambition de Kyshawn George pour la saison à venir? "Une saison réussie sur le plan personnel serait d'intégrer la 'All rookie team'. Et du point de vue de l'équipe, nous sommes en phase de reconstruction. Il faut établir les bases pour le futur. J'ai été super bien accueilli par les vétérans et j'espère qu'avec mes deux autres coéquipiers draftés en même temps que moi, on va pouvoir créer un jeune groupe solide."