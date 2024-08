Hüberli/Brunner et Vergé-Dépré/Mäder qualifiées pour les quarts

Les deux paires suisses présentes au tournoi Elite16 d'Hambourg se sont qualifiées pour les quarts de finale. Tanja Hüberli et Nina Brünner ainsi qu'Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont terminé premières de leur poule respective.

Hüberli/Brunner ont terminé la phase de groupe invaincues, même si ce fut un peu plus dur lors de leurs derniers matches. Les médaillées de bronze ont perdu le premier set 21-17 aussi bien contre les Brésiliennes Thamela/Victoria que contre les Italiennes Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Mais elles ont su revenir dans le match à chaque fois pour gagner au tie-break 15-12 et 16-14.

Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder, qui disputent en Allemagne leur dernière compétition internationale ensemble, se retrouvent elles aussi directement en quarts en ayant remporté leur groupe. Après une victoire et une défaite, la Bernoise et la Zurichoise se sont imposées 21-19 21-18 face aux Brésiliennes Agatha/Rebecca.

ats/pza