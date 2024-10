George et Capela lourdement battus en pré-saison

Kyshawn George et Clint Capela ont tous deux connu la défaite lundi en pré-saison de NBA. Le Valaisan et les Wizards ont été écrasés 131-92 à Brooklyn, alors que le Genevois et les Hawks ont subi à domicile la loi de Philadelphia (104-89).

Promu dans le cinq de base de Washington 3 jours plus tôt face à Toronto, le "rookie" Kyshawn George est sorti du banc face aux Nets. Aligné durant 18 minutes, il est resté discret avec 4 points, 2 assists et 1 rebond. Il a notamment manqué d'adresse à Brooklyn, manquant ses quatre tentatives à 3 points. Clint Capela a quant à lui eu droit à 21 minutes de jeu face aux 76ers, qui étaient privés de Joël Embiid et ont dû composer dès le deuxième quart sans Paul George (blessure à un genou). L'intérieur genevois a cumulé 10 points, 9 rebonds et 3 passes décisives dans cette deuxième partie de pré-saison livrée par Atlanta. ats/alt