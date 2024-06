Genève accueille l'événement une année avant la Fête fédérale à Lausanne

La Fête romande de gymnastique a vécu son deuxième et avant-dernier week-end à Genève. Cet évènement, qui se déroule tous les 6 ans, se décline en 12 disciplines avec des concours individuels et par société. Il est présenté comme une répétition générale de la Fête fédérale qu'accueillera Lausanne en juin 2025. RTSsport est allé à la rencontre des actrices et acteurs de cette Fête romande et a pris la température à une année du grand rendez-vous vaudois.

Gymnastique: Genève accueille la Fête Romande de gymnastique / Sport dimanche / 3 min. / dimanche à 18:25 RTSsport