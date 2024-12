Fribourg Olympic écrase Charleroi

Fribourg Olympic a parfaitement géré son déplacement à Spirou Charleroi en Europe Cup. Les Fribourgeois se sont imposés 92-62 dans ce 1er match de la 2e phase.

Et de trois! Trois victoires à l'extérieur sur la scène européenne pour les joueurs de Thibaut Petit, soit un record de 2018 égalé pour Olympic. Les Fribourgeois ne partaient pas forcément favoris en Belgique, mais ils s'en sont très bien sortis.

Il faut croire qu'ils ont mieux su patienter après qu'un problème technique a beaucoup retardé le départ du match. Six joueurs fribourgeois ont inscrit 10 points ou plus. Grosse performance de Natan Jurkovitz avec ses 19 points, 10 rebonds, 4 assists et 3 interceptions.

ats/bur