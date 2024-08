Fin cruelle pour la France et Nikola Karabatic

🇫🇷 Fin de carrière pour la légende Nikola Karabatic ❤️



363 sélections

3🥇 et 🥈 olympiques

4🥇, 🥈 et 2🥉 mondiales

3🥇 et 2🥉 européennes

🏆 Meilleur handballeur mondial de l'année en 2007, 2014 et 2016



Meilleur joueur de l'histoire du handball 👑



Merci pour tout Niko. pic.twitter.com/aiRt6oJAJ2