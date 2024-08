Exploit des Suisses en Suède

L'équipe de Suisse a pris un départ idéal dans la qualification du championnat d'Europe. Elle s'est en effet imposée 3-2 en Suède, non sans avoir perdu les deux premiers sets.

L'Argentin Juan Manuel Sarramalera (52 ans), qui entraîne aussi Volley Amriswil, a ainsi pleinement réussi son premier match officiel à la tête de la Suisse. Les Helvètes ont fait preuve d'une remarquable capacité de réaction après avoir été dominés 25-15 25-20 lors des deux premières manches.

Place à l'Espagne

Ensuite, les Suédois n'ont plus jamais mené au score, faisant la course derrière lors des trois derniers sets. Ce succès important lance bien les Suisses dans l'optique d'une participation à la phase finale de l'Euro en 2026. Les sept vainqueurs et les cinq meilleurs deuxièmes des sept groupes de trois décrocheront leur billet.

Le prochain match aura lieu dimanche 25 août à Schönenwerd face à l'Espagne, favorite du groupe. Les matches retour auront lieu à l'été 2025.

ats/pza