Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré se parent de bronze

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré ont réussi leurs championnats d'Europe aux Pays-Bas. Les Suissesses ont glané le bronze après avoir battu les Lituaniennes Monika Paulikiene et Aine Raupelyte 22-20 21-14.

Largement dominées par les Allemandes Svenja Müller et Cinja Tillmann 21-13 21-16 plus tôt dans la journée, la Lucernoise et la Bernoise se sont reprises en soirée à La Haye.



Comme privées d'énergie contre les Allemandes, les deux Suissesses ont retrouvé du peps dans ce match pour le bronze. Mais dans le 1er set, elles ne sont pas passées loin de la correctionnelle en étant menées 20-18 avec 2 balles de set contre elles. C'est à ce moment-là qu'elles ont répondu de la meilleure des manières en remportant les 4 points suivants.

Première médaille pour la paire

Cela s'est bien mieux déroulé dans le 2e set avec une vraie volonté d'en finir. Hormis deux erreurs sur leurs deux premières balles de match, les Suissesses ont su se reprendre pour s'imposer 21-14.



Les quarts de finaliste des derniers JO de Paris poursuivent leur progression. Neuvièmes aux Européens en 2022, cinquièmes l'an dernier, les deux femmes accrochent leur première médaille à 26 et 24 ans.

ats/pza