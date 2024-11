Deux Suisses ambitieux

Les trois coups de la saison seront donnés ce week-end sur la neige finlandaise de Kontiolahti. Une saison dont le point d’orgue sera, bien sûr, les Championnats du monde à Lenzerheide en février prochain, les premiers jamais organisés en Suisse.

Dans le camp suisse, tous les feux sont au vert pour Lena Häcki-Gross, les sœurs Aita et Elisa Gasparin et Sebastian Stalder. En revanche, Niklas Hartweg et Amy Baserga ont dû composer avec des impondérables lors de leur préparation, une blessure à l’épaule après une chute en vélo pour le Schwytzois, une opération au poignet en mars pour la biathlète d’Einsieldeln.

Victorieuse à deux reprises l’hiver dernier en Coupe du monde, Lena Häcki-Gross sera, bien sûr, la leader de l’équipe de Suisse. Remarquable en tir, Sebastian Stalder peut, lui aussi, nourrir de très grandes ambitions. Il a vraiment le potentiel pour monter sur un podium pour la première fois de sa carrière.

Les Suisses accusent toutefois toujours une longueur de retard sur les meilleurs. Cet hiver, la tenante de la Coupe du monde Lisa Vitozzi devra soigner les douleurs dorsales qui l’ont handicapée ces dernières semaines pour résister aux assauts des Norvégiennes et des Françaises. Chez les hommes, l’armada norvégienne, emmenée par le formidable Johannes Thingnes Bö semble toujours imbattable.

ats/efas