Deux défaites en un jour pour Alinghi

Alinghi a subi deux nouvelles défaites samedi lors de la régate préliminaire de la Coupe de l'America. Le défi suisse n'a pour l'heure décroché qu'un succès, face à la modeste formation française Orient Express, au large de Barcelone.

L'AC75 "BoatOne", barré par Arnaud Psarofaghis et Maxime Bachelin, a tout d'abord subi la loi du bateau Britannia pour 33 secondes. Il s'agissait de la première victoire pour les Britanniques durant ces pré-régates qui ont démarré jeudi.

Alinghi a été battu plus nettement pour son deuxième duel de la journée. Le défi suisse était il est vrai opposé au tenant du trophée et favori de cette 37e édition, la Team New Zealand, qui a fêté son quatrième succès en quatre courses avec une marge de 1'15.

Cette régate préliminaire prendra fin dimanche, avec un dernier match au programme pour Alinghi face aux Italiens de Luna Rossa. La Coupe Louis-Vuitton, dont le vainqueur défiera les Néo-Zélandais lors de la Coupe de l'America, débutera le 29 août.

ats/tzing