Desplanches, la dernière chance

Après les spécialistes d’athlétisme, les nageurs ont également droit à des championnats d’Europe dès lundi prochain dans le grand bassin de Belgrade. Si ces joutes ne constituent qu’une étape avant les JO de Paris pour Noè Ponti ou Roman Mityukov, Jérémy Desplanches veut et doit sortir le grand jeu.

Le Genevois ira à Paris en tant meilleur spécialiste suisse de la brasse pour le relais 4x100m 4 nages. Mais, s'il ne réussit pas cette fameuse limite à Belgrade le samedi 22 (séries et demies) ou le dimanche 23 juin (finale), il pourrait bien ne pas obtenir le droit de s'aligner sur 200m 4 nages.

Champion d'Europe en 2018 et 2e des joutes continentale en 2021, le Genevois ne devrait pas connaître de difficulté pour se hisser en finale à Belgrade. Il espère chercher son ticket pour Paris et de briguer une 3e médaille continentale.

Mityukov veut se venger

Médaillé de bronze puis d'argent lors des Mondiaux 2023 et 2024, Roman Mityukov a déclaré: "Je veux me venger après mes trois 4es places de Budapest", où il avait échoué au pied du podium sur 100, 200 dos et 4x200 libre lors des derniers Européens. "Une médaille, c'est toujours bon pour la confiance" a-t-il déclaré à Keystone-ATS.

